Nach Neapel-Verbot: Eintracht verzichtet auf Gästetickets

Neapel (dpa) - . Nach einem neuerlichen Verkaufsverbot von Tickets für einen Teil der Anhänger von Eintracht Frankfurt wird der Fußball-Bundesligist das Champions-League-Spiel beim italienischen Topclub SSC Neapel wohl ohne die Unterstützung der Fans bestreiten. Man wolle „niemanden vor Ort der offensichtlichen Gefahr behördlicher Willkür aussetzen, wie wir sie jetzt seit dem Hinspiel in beispielloser Form mit allen Verantwortlichen in Neapel erleben“, teilte Frankfurts Vorstand Philipp Reschke am Sonntagabend mit. „Daher werden wir auf das Auswärtskontingent vollständig verzichten, sollte sich an der Verfügungslage nicht wider Erwarten noch kurzfristig etwas ändern.“