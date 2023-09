Nach Nebel scheint in Hessen die Sonne

Offenbach (dpa/lhe) - . Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, erwartet die Menschen in Hessen am Mittwoch erneut Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen am Tag Werte zwischen 24 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Morgen kann demnach gebietsweise Nebel auftreten, der sich aber im Laufe des Vormittags auflöst. Es wird heiter bis sonnig und bleibt trocken. In der Nacht zu Donnerstag kühlt es ab auf 14 bis 8 Grad.