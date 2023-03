Nach parteiinternem Streit: Kassels OB tritt aus SPD aus

Bei der OB-Wahl am 12. März holte Geselle zwar die meisten Stimmen, kündigte aber noch am Wahlabend an, nicht zur Stichwahl gegen den zweitplatzierten Bewerber Sven Schoeller (Grüne) anzutreten. Er begründete die Entscheidung unter anderem mit einer Diffamierungskampagne gegen ihn und bedrohlichen Situationen auch für seine Familie.