Nach Polizeieinsatz mit Pfefferspray gestorben: Obduktion

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach dem Tod eines Mannes bei einem Polizeieinsatz mit Pfefferspray in Hattersheim am Main ist die Leiche des 28-Jährigen rechtsmedizinisch untersucht worden. Zur Todesursache konnte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag aber noch keine Angaben machen. Es müssten erst noch die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen abgewartet werden, die erst in einigen Tagen vorlägen, erklärte eine Sprecherin.