Nach Schüssen im Odenwald: Verurteilter geht in Revision

Er und ein weiterer Mann hatten sich demnach am Tatabend mit einer Familie vor deren Haus getroffen, um sich nach einem Streit zu versöhnen. Dabei hat der einschlägig vorbestrafte 29-Jährige mehrere Schüsse aus einer Pistole abgegeben und zwei seiner Gegner jeweils am Unterschenkel verletzt. In der Gerichtsverhandlung plädierte sein Verteidiger auf Notwehr und beantragte einen Freispruch.