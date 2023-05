Nach sonnigem Start drohen am Montag Schauer und Gewitter

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach einem teils sonnigen Start in den Tag drohen am Montag in Hessen Schauer und Gewitter. Lokal könne es heftige Unwetter mit Starkregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Demnach wird es am Montag schwülwarm bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad, im höheren Bergland um die 22 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist stark bewölkt bei Tiefstwerten von 15 Grad bis 10 Grad, vereinzelt kann es noch Gewitter geben.