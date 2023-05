Nach Streit weiterhin zwei Verletzte in Klinik

Bei dem Vorfall am Parkdeck des Einkaufszentrums in Frankfurt-Gallus war am Freitag ein 40-Jähriger wohl mit einem Messer am Oberkörper schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 28-Jähriger wurde an der Hand verletzt.