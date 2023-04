Nach Testphase: Einige Ideen aus „RMVsmart“ bleiben erhalten

Hofheim (dpa) - . Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) beendet sein Pilotprojekt „RMVsmart“ Ende Mai. 30.000 Kunden hatten seit 2016 verschiedene Tarifmodelle und ein neues Ticketing-System beim Bus- und Bahnfahren getestet. Was während der Testphase gut genutzt wurde, wurde oder wird in den Regeltarif übernommen, wie der RMV am Dienstag in Hofheim (Hessen) berichtete.