Nach Tod der kleinen Tochter steht Mutter vor Gericht

Am ersten Verhandlungstag wurde vor der Schwurgerichtskammer lediglich die Anklageschrift verlesen. Die Beschuldigte kündigte eine mögliche Einlassung an einem der kommenden Verhandlungstage an. Der Anklage zufolge versuchte sie, die bewusste Tötung als Unfall darzustellen. Sie packte die Leiche in die Schublade einer Kommode und stieß das Möbelstück um.