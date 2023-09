Nach Tod von Deutschem in Südafrika: Prozess ab Juli 2024

Mbombela (dpa) - . Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Touristen aus Hessen in Südafrika ist die Anklage gegen die drei Tatverdächtigen verlesen worden. Der Prozess gegen die Angeklagten soll im kommenden Jahr vom 22. Juli bis zum 2. August stattfinden, wie das Gericht in der kleinen Stadt Kabokweni im Nordosten des Landes am Freitag entschied. Die Männer im Alter zwischen 36 und 39 Jahren sind wegen des Verdachts des Mordes, versuchten Mordes, des illegalen Besitzes von Waffen und Munition, Raubes sowie versuchten Raubes angeklagt.