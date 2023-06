Nach Tod von Deutschem in Südafrika: Prozessstart verschoben

Mbombela (dpa) - . Der Prozessstart im Fall eines getöteten Touristen aus Hessen ist am Mittwoch erneut verschoben worden. Das Amtsgericht in der kleinen Stadt Kabokweni im Nordosten des Landes benötige mehr Zeit, um über Kautionsanträge von zwei der drei Tatverdächtigen zu entscheiden, teilte ein Gerichtsbeamter mit. Die Männer im Alter zwischen 36 und 39 Jahren sollen am 5. Juli erneut vor Gericht erscheinen. Bei einem der mutmaßlichen Täter wurde ein Antrag auf Freilassung auf Kaution bereits abgelehnt. Die Männer sind derzeit in Untersuchungshaft.