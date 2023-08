Nach Tötung von Frau: Polizei sucht Umgebung von Tatort ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Rund einen Monat nach der Tötung einer älteren Frau in Wiesbaden wird die Polizei die Umgebung des Tatortes nach weiteren Spuren absuchen. „Hierzu werden am Mittwoch ungewöhnlich viele Beamte in Zivil und Uniform auf den Straßen in Klarenthal zu sehen sein“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden am Montag mit. Der Verkehr werde nicht beeinträchtigt. Abgesucht wird die Straße, in der die Frau wohnte, sowie die Umgebung.