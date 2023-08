Nach Tötungsdelikt in Berlin: Tatverdächtiger stirbt in Sinn

Sinn/Berlin (dpa) - . Ein Mann, der für den Tod einer Frau in Berlin verantwortlich sein soll, ist in Mittelhessen auf einen Strommast geklettert und in den Tod gestürzt. Der Mann habe am Sonntag sein Auto in der Nähe von Sinn (Lahn-Dill-Kreis) festgefahren, sagte Polizeisprecher Guido Rehr am Montag. Zeugen hätten anschließend beobachtet, wie er auf den Strommast gestiegen sei und die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten noch mit dem Mann gesprochen, der mit seinem Suizid gedroht habe, den Absturz aber nicht verhindern können. „Wir gehen aktuell von einem Suizid aus“, sagte Rehr.