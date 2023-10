Nach Überfall in Geschäft: Mutmaßlicher Täter in Haft

Marburg (dpa/lhe) - . Nach einem Messer-Überfall in einem Geschäft in Marburg ist gegen den mutmaßlichen Angreifer Haftbefehl erlassen worden. Der 36-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Er soll am vergangenen Donnerstag in dem Geschäft einem 46-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten und Bargeld gefordert haben. Der Mann wurde leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete ohne Beute und wurde kurz darauf festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.