Nach Unfall von Laster: Bahnbrücke bleibt weiter gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zehn Tag nach dem Lastwagenunfall an einer Eisenbahnbrücke in Frankfurt hat ein Gutachten deutliche Schäden an dem Bauwerk nachgewiesen. Die Brücke bleibe vorerst gesperrt. Dadurch komme es weiterhin zu Verzögerungen auf einzelnen Strecken im Fernverkehr, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in Frankfurt mit.