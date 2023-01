Nach Vandalismus in Autohaus: Polizei sucht nach Tätern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach der Beschädigung von 14 hochwertigen Fahrzeugen und der Fassade eines Frankfurter Autohauses sucht die Polizei weiterhin nach den Tätern. Die Echtheit eines anonymen Bekennerschreibens, das die Tat in Verbindung zu radikalen Klimaprotesten stellt, gelte es nun zu ermitteln, teilte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt am Montag mit.