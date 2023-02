Nach versuchtem Trickbetrug: Festnahme mutmaßlicher Täter

Schwalmtal (dpa/lhe) - . Nach dem versuchten Trickbetrug bei einer älteren Frau im Vogelsbergkreis hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Der 27-Jährige habe die Wertsachen bei der Frau in Schwalmtal abholen wollen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Diese war am Mittwoch von einer Frau angerufen worden, die vorgab ihre Tochter zu sein und erzählte, sie habe einen tödlichen Unfall verursacht. Wenn sie kein Geld zahle, müsse sie in Haft. Beim Anblick des Abholers des Geldes kamen der älteren Frau jedoch Zweifel, sie ging zurück ins Haus. Der Mann flüchtete, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde er abends bei Schweinfurt festgenommen.