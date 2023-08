Nach WM-Aus: Kein Zuschauer-Einbruch in Frauen-Bundesliga

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurt erwartet nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland keinen starken Rückgang der Zuschauerzahlen in der Frauenfußball-Bundesliga. „Eine Prognose - unabhängig vom Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft - ist schwierig“, teilte der hessische Club auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir glauben aber nicht, dass die Zahlen nach dem Vorrunden-Aus in der Liga im Vergleich zur Vorsaison einbrechen werden.“