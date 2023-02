Nachbar mit Axt bedroht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein 40 Jahre alter Mann hat in Frankfurt seinen Nachbarn mit einer Axt bedroht. Er sei festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann habe am Sonntagvormittag bei seinem Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus geklingelt. Nachdem dieser die Tür geöffnet hatte, habe der 40-Jährige direkt zum Schlag mit der Axt angesetzt. Der Nachbar habe die Wohnungstür schnell geschlossen, so dass er unverletzt blieb. Der Angreifer habe die Tür getroffen und diese durch den Schlag beschädigt. Aus Furcht habe der Nachbar erst am frühen Abend die Wohnung verlassen, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei habe den Mann an seiner Wohnung festgenommen. Er sei stark alkoholisiert gewesen. Ein Tatmotiv sei nicht bekannt.