Nachbarn erstochen: Zweiter Prozess gegen 36-Jährigen

In der Zwischenzeit schaltete das Gericht deshalb einen psychiatrischen Sachverständigen ein, nach dessen Expertise auch eine völlige Schuldunfähigkeit in Frage kommen könnte. Dies hätte eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer Klinik zur Folge. Das Gutachten nimmt deshalb in dem zweiten Prozess eine wichtige Stellung ein. Der Angeklagte kündigte am ersten Verhandlungstag indes eine Einlassung während des weiteren Prozessverlaufs an. Für den neuen Prozess hat die Schwurgerichtskammer vorerst acht Verhandlungstage bis Ende September terminiert.