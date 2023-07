Nachhaltige Kraftstoffe: Lufthansa zweifelt an Preisverfall

Frankfurt/Berlin (dpa) - . Der Lufthansa-Konzern bezweifelt, dass nachhaltig produzierte Flugzeugkraftstoffe in den kommenden Jahren deutlich kostengünstiger werden. Es spreche vieles dafür, dass die zusätzlichen Kosten im Vergleich zum fossilen Kerosin so schnell nicht zurückgehen werden, erklärte das Unternehmen in seinem am Dienstag erschienenen „Politik-Brief“.