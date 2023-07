Nachwuchs bei Seehunden im Frankfurter Zoo

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Frankfurter Zoo ist ein Seehund auf die Welt gekommen. Es sei der erste Nachwuchs der sechsjährigen Fenja, teilte der Zoo am Freitag mit. Das Jungtier war in der Nacht zum Dienstag geboren worden - wie bei Seehunden üblich an Land. Wer von den beiden Männchen namens Fridolin und Henry in der nun sechsköpfigen Seehundegruppe der Vater sei, bleibe Fenjas Geheimnis. Erst vor einem Jahr hatte es bei den Seehunden Nachwuchs gegeben, damals war Otto auf die Welt gekommen.