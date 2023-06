Nachwuchs bei Tigern im Frankfurter Zoo

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nachwuchs bei den Tigern im Frankfurter Zoo: Die neunjährige Sumatra-Tigerin „Cinta“ hat mehrere Jungtiere zur Welt gebracht. Das erste sei am vergangenen Dienstag tot geboren worden, seinen beiden kurz danach geborenen Geschwistern gehe es augenscheinlich gut, teilte die Zoodirektorin Christina Geiger am Montag mit. „Erst wenn die Kleinen in einigen Wochen geimpft werden und ihren Chip erhalten, können wir auch nach den Geschlechtern schauen.“ Um den Tieren Ruhe zu gönnen, ist der „Katzendschungel“ noch etwa zwei Wochen geschlossen. Im Laufe des Julis sollen die Tigerbabys der Öffentlichkeit gezeigt werden.