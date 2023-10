Nachwuchs bei Wölfen in Wildflecken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken an der hessisch-bayerischen Landesgrenze sind in diesem Jahr Wolfswelpen geboren worden. Eine auf der bayerischen Seite angebrachte Kamera habe sieben Welpen fotografiert, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Mittwoch mit. Laut HLNUG sind die Tiere im Mai geboren worden. Es ist der zweite nachgewiesene Nachwuchs bei hessischen Wölfen in diesem Jahr - in Rüdesheim im Rheingau-Taunus-Kreis wurde bislang die Geburt von zwei Welpen nachgewiesen.