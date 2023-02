Nacktmulle in Frankfurter Zoo nicht länger im Verborgenen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bisher lebten sie hinter den Kulissen im Frankfurter Zoo, nun werden die unterirdisch lebenden Nacktmulle mit einem eigenen Gehege im Nachttierhaus für Besucher sichtbar: Sieben Nacktmulle sind dort in ihre neugestaltete Schauanlage eingezogen, berichtete eine Zoosprecherin am Mittwoch. Um einen Blick in das Reich der Nagetiere werfen zu können, wurde eine etwa sechs Quadratmeter großen Anlage mit einem System aus einsehbaren Röhren und Höhlen ausgestattet. Finanziert wurde die neue Anlage von den Zoo-Freunden Frankfurt, die den Angaben zufolge mehr als 5700 Euro zur Verfügung stellten.