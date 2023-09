Nacktschnecke legt Ampelanlage lahm

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - . Eine Nacktschnecke soll Schuld am Ausfall einer Ampelanlage in hessischen Neu-Isenburg haben. Wahrscheinlich sei die Schnecke in das Steuergerät der Ampel gekrochen und habe damit am vergangenen Freitag einen Kurzschluss ausgelöst, teilte die Stadt Neu-Isenburg mit. Da die Lieferzeit für das nötige Ersatzteil mindestens eine Woche beträgt, suche die Stadt bei Frankfurt am Main nach einer Zwischenlösung. Zum Schicksal der Schnecke machte die Stadt keine weiteren Angaben.