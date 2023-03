Nächste Niederlage: Darmstadt schwächelt im Aufstiegskampf

Bielefeld (dpa) - . Der SV Darmstadt 98 hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach zwei späten Gegentoren einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Hessen verloren am Samstag mit 1:3 (0:0) bei Arminia Bielefeld um den neuen Trainer Uwe Koschinat und kassierten so die bereits zweite Niederlage am Stück.