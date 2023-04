Nächster Ausfall: Frankfurt muss auch auf Jakic verzichten

Frankfurt/Main (dpa) - . Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss den nächsten Ausfall in der Defensive kompensieren. Allrounder Kristijan Jakic zog sich beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend eine Wadenverletzung zu. Der 25-Jährige werde „in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen“, teilte der Europa-League-Sieger aus Hessen am Sonntagvormittag mit. Jakic war am Samstag bereits in der 17. Minute verletzt ausgewechselt worden.