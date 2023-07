Nächstes Kapitel für Kreisfreiheit Hanaus spielt

Hanau/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Auf dem Weg zur Kreisfreiheit Hanaus soll in dieser Woche der nächste Schritt gemacht werden. Nachdem die Hanauer Stadtverordnetenversammlung und der Kreistag des Main-Kinzig-Kreis dem sogenannten Grenzänderungsvertrag vor wenigen Tagen zugestimmt hatten, soll das Vertragswerk von Stadt- und Kreisverwaltung unterzeichnet und voraussichtlich noch in dieser Woche an das hessische Innenministerium und das Regierungspräsidium Darmstadt geschickt werden, wie der Main-Kinzig-Kreis auf Anfrage mitteilte.