Nächtliche Chance für Blick auf Polarlichter

Heppenheim (dpa) - . Infolge eines Sonnensturms könnten auch über Deutschland in der Nacht zum Dienstag Polarlichter zu sehen sein. In welchem Zeitraum und in welcher Region dies möglicherweise der Fall sein werde, sei noch unklar, sagte Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde im hessischen Heppenheim am Montag. Eventuell würden die Polarlichter erst tagsüber am Dienstag erscheinen und seien dann gar nicht zu sehen. „Im Zweifelsfall in der Nacht oder am frühen Morgen einfach mal rausschauen“, rät Liefke. Die besten Chancen hätten Menschen auf dem Land bei klarem Himmel, während in den hellen Großstädten Polarlichter weniger auffielen.