Nächtliche Sperrung der A661 wegen Bauarbeiten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen Brückenbauarbeiten wird die Autobahn 661 zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-Eckenheim und -Heddernheim in Fahrtrichtung Oberursel an diesem Wochenende zweimal vorübergehend gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch weiter mitteilte, erfolgt die Sperrung von Freitag 20.00 Uhr bis Samstag 6.00 Uhr. Sowie von Samstag 20.00 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr. Der Fernverkehr soll weiträumig ab dem Offenbacher Kreuz über die A3 zum Frankfurter Kreuz und weiter über die A5 zum Bad Homburger Kreuz geführt werden. Für den regionalen Verkehr wird den Angaben zufolge eine Umleitung ab der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim über die Hügelstraße, die Rosa-Luxemburg-Straße und die Marie-Curie-Straße zur Anschlussstelle Heddernheim eingerichtet.