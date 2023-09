Nächtlicher Stromausfall in Teilen von Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist in Teilen von Wiesbaden in der Nacht zum Montag der Strom ausgefallen. Der Stromausfall sei gegen 3 Uhr aufgetreten, nach etwa einer halben Stunde aber wieder behoben gewesen, sagte ein Sprecher des Energieversorgers ESWE am Montag. Betroffen war demnach der Innenstadtbereich. Ein oder zwei defekte Kabel seien mutmaßlich die Ursache gewesen.