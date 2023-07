Nassauische Heimstätte mit positivem Jahresabschluss

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die landeseigene Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte (NHW) hat im Krisenjahr 2022 einen Überschuss von rund 22,9 Millionen Euro erwirtschaftet. „Natürlich hat die veränderte geopolitische Situation einen signifikanten Einfluss auf die Geschäftstätigkeit“, sagte der leitende Geschäftsführer Thomas Hain am Freitag in Frankfurt. So machten Zinssteigerungen, höhere Baukosten und Materialmangel der Unternehmensgruppe zu schaffen.