Nasser Start in die neue Woche

Offenbach/Main (dpa/lhe) - . Die Sonne lässt sich auch in den nächsten Tagen kaum über Hessen blicken. Der Start in die neue Woche wird nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag weiter mitteilte, ist es am Montag meist bedeckt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, im Laufe der Nacht macht der Regen dann ein paar Stunden Pause. Die Temperaturen gehen auf 12 bis 7 Grad zurück.