Nationalspieler Götze ist „happy“ bei Eintracht Frankfurt

Dubai (dpa) - . Nationalspieler Mario Götze fühlt sich rundum zufrieden bei Eintracht Frankfurt. „Ich bin sehr happy damit, wie die vergangenen sechs Monate verlaufen sind“, sagte der 30 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag auf der Homepage des hessischen Fußballclubs. „Was hier gerade heranwächst, ist sehr positiv. Das spiegelt sich auf dem Spielfeld wider.“ Götze war Anfang der Saison von der PSV Eindhoven an den Main gewechselt.