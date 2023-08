Nationalspieler Häfner verlässt Melsungen Richtung Stuttgart

Häfner kehrt damit in seine schwäbische Heimat zurück. Für die Stuttgarter war er bereits in der Saison 2006/2007 auf Torejagd gegangen. Zudem wird er dort Seite an Seite mit seinem Bruder Max spielen. Im Trikot der Nordhessen erzielte Häfner in vier Bundesliga-Spielzeiten 550 Tore in 124 Einsätzen.