Naturmonument „Grünes Band“ wird feierlich eröffnet

„Mit der Ausweisung leistet Hessen als erstes westdeutsches Bundesland einen Beitrag zu einem der größten europäischen Naturschutzprojekte und der Bewahrung deutsch-deutscher und europäischer Geschichte“, erklärte das hessische Umweltministerium. In Hessen erstreckt sich das „Grüne Band“ mit zahlreichen Biotopen entlang der Landesgrenze zu Thüringen auf 260 Kilometern. In Thüringen ist das Gebiet seit 2018, in Sachsen-Anhalt seit 2019 Nationales Naturmonument.