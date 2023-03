Naturschützer fordern weniger Flächenverbrauch in Hessen

Auch mit Blick auf die im kommenden Herbst anstehende Landtagswahl fordert der BUND den Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr in Hessen auf einen Hektar am Tag bis zum Jahr 2025, und auf Netto-Null bis 2030 zu senken. Die hessische Landesregierung betont derweil in Sachen Flächenverbrauch auf einen guten Weg zu sein: So sei man 2021 mit einem Verbrauch von 2,04 Hektar am Tag (gleitender Vierjahresdurchschnitt) deutlich unter der aktuellen Zielmarke von 2,5 Hektar geblieben, erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden.