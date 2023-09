Naturschützer: Wieder mehr Wildkatzen in hessischen Wäldern

„Wildkatzenwälder von morgen“ heißt das im April gestartete Projekt, in dessen Rahmen die Population untersucht wurde. In einer ersten Bestandsaufnahme analysierten die Organisatoren die Haare, die an Lockstöcken kleben blieben. Ergebnis: Mindestens fünf verschiedene Wildkatzen sollen sich im hessischen Odenwald aufhalten, wie der hessische BUND und die Hegegemeinschaft Oberzent-Beerfelder Land sowie das Forstamt Beerfelden in Oberzent (Odenwaldkreis) mitteilten.