Negativpreis für Verkehrsminister und CDU-Abgeordneten

Dem mittelhessischen CDU-Landtagsabgeordneten Jörg-Michael Müller, verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, wirft Pro Bahn mangelndes Engagement für die Reaktivierung der Dietzhölztalbahn in Mittelhessen vor. Zudem habe sich Müller in Gesprächen mit der Initiative Verkehrswende, die sich für ein Volksbegehren in Hessen einsetzt, gering schätzend geäußert und sei vorzeitig gegangen. Müller habe argumentiert, das Auto sei ein wichtiges Verkehrsmittel, da der ÖPNV so schlecht sei. Das sei aber kein Argument für eine Stärkung des Autos sondern des ÖPNV, sagte Pro-Bahn-Sprecher Philipp Loth.