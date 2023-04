Negativserie nagt an Glasner: Mir geht es nicht so gut

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Negativserie von acht sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga nagt an Oliver Glasner. „Ich weiß nicht, ob ich mehr graue Haare bekommen habe. Aber natürlich ist es eine Phase, in der es mir innerlich nicht so gut geht. Ich bin genauso unzufrieden und stehe in der Verantwortung, das wieder zu drehen“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt am Donnerstag.