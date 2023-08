Neu, geleast oder gebraucht: E-Bike-Boom bleibt ungebrochen

Nach eigenen Angaben betreibt Rebike im bayerischen Kempten Europas größtes Refurbishment-Center für E-Bikes. Verkauft werden sie online und in den Filialen des rund 100 Mitarbeiter zählenden Unternehmens in Frankfurt und München. Zudem betreibt Rebike Verleihstationen für E-Bikes in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf.