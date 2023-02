Neubau der Städtischen Bühnen 350 Millionen Euro teurer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Oper und Schauspiel in Frankfurt sollen einer Expertenkommission zufolge in zwei getrennten Gebäuden, aber in direkter Nachbarschaft zueinander neu gebaut werden. In einem Prüfbericht, der am Donnerstag vorgestellt wurde, waren drei Varianten verglichen worden. Die Fachleute kamen zu dem Ergebnis, dass alle Optionen etwa gleich teuer würden: 1,27 Milliarden Euro und damit 350 Millionen teuerer als beim letzten Bericht kalkuliert.