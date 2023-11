Neue Beweise zu Doppelmord? - „Hoffnung nicht groß“

Darmstadt (dpa) - . Sie wirkte angespannt und verfolgte fast ohne Regung das Verfahren. Immer wieder kniff die Ehefrau eines verurteilten Doppelmörders am Dienstag im Gerichtssaal in Darmstadt die Lippen zusammen. Eine Entscheidung über eine neue Beweisaufnahme im Fall ihres Mannes fiel jedoch nicht. Das Oberlandesgericht Frankfurt will in einem Berufungsverfahren in einem Zivilstreit um Schadenersatz zwischen dem Land Hessen und dem verurteilten Andreas Darsow am 6. Dezember die Entscheidung über eine Beweisaufnahme bekannt geben. Für die Familien und ihre Anwälte sind diese die Hoffnung auf ein mögliches neues Wiederaufnahmeverfahren des Strafprozesses.