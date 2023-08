Neue Stadtschreiberin freut sich auf Zeit in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim, Nino Haratischwili, freut sich auf die bevorstehende Zeit in Frankfurt. „Ich fühle mich der Stadt schon lange verbunden“, wie die normalerweise in Berlin wohnende Romanautorin, Theaterautorin und Regisseurin am Donnerstag in Frankfurt erzählte. Im Stadtteil Bergen-Enkheim selbst sei sie aber noch nie gewesen. Ihr werde es guttun, von daheim rauszukommen, vor allem weil sie an fremden Orten besser schreiben könne, wie die Deutsch-Georgierin sagte.