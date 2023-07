Neue Veranstaltung soll Vielfalt des Bahnhofsviertels zeigen

Frankfurt/Main (dpa) - . Bunt, urban, kantig: Die Initiative „Auf ins Viertel!“ will mit einer neuen Veranstaltung die Vielfalt des Bahnhofsviertels hervorheben. Am 9. September solle das Stadtteilfest „Open Viertel“ stattfinden, kündigten Vertreter des Gewerbevereins Treffpunkt Bahnhofsviertel am Montag in Frankfurt an. Auf vier Plätzen werde zu Live-Musik, Street-Food und verschiedenen Vorführungen eingeladen. Später könne in den umliegenden Clubs und Bars weitergefeiert werden.