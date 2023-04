Neue Woche beginnt trocken

Offenbach (dpa/lhe) - . Zu Wochenbeginn können die Menschen in Hessen die Regenschirme wieder einpacken: Nach den teils kräftigen Schauern des Wochenendes beginnt die neue Woche ohne Niederschläge und bisweilen sogar sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag vorhersagte. Die Temperaturen erreichen demnach am Montag bei schwachem Wind sieben bis elf Grad. Auch für Dienstag und Mittwoch sagen die Offenbacher Meteorologen trockenes Wetter voraus, es wird zunehmend heiterer. Die Tagestemperaturen erreichen jedoch weiterhin höchstens elf Grad. Die Nächte bleiben noch deutlich kühler und können teilweise leichten Frost bringen.