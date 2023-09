Neue Woche bringt erneut heiteres Wetter

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen dürfen sich zu Beginn der neuen Woche auf heiteres und trockenes Wetter freuen. Nachdem sich der Frühnebel am Montag aufgelöst hat, sei mit Sonne und 20 bis 23 Grad zu rechnen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag voraus.