Neuer Betreiber für On-Demand-Angebote des RMV gefunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach der Insolvenz des bisherigen Betreibers hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) einen neuen Partner für seine On-Demand-Shuttles gefunden. Das Unternehmen Via wird ab 1. November den Betrieb von sechs Angeboten übernehmen, wie der RMV am Dienstag mitteilte. Konkret geht es um den „Hopper“ im Kreis Offenbach, den „HeinerLiner“ in Darmstadt, den „Mainer“ in Hanau, „Knut“ im Frankfurter Norden, „Emil“ in Taunusstein und den „DadiLiner“ im Landkreis Darmstadt-Dieburg.