Neuer Bußgeldkatalog sorgt für mehr Einnahmen

Kassel (dpa/lhe) - . Änderungen des Bußgeldkatalogs haben den öffentlichen Kassen in Hessen im vergangenen Jahr deutlich mehr Einnahmen beschert. Falschparker und Temposünder haben dem Landeshaushalt in Hessen 2022 laut der am Kasseler Regierungspräsidium angesiedelten Zentralen Bußgeldstelle (ZBS) gut 88,6 Millionen Euro überwiesen - das sind rund 22,3 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. „Dies ist ein neuer Rekordwert, sowohl was die Gesamtsumme als auch was den Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrifft“, sagte Regierungspräsident Mark Weinmeister bei der Vorstellung der Bußgeldbilanz am Donnerstag in Kassel.